Van'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

Haberler - İHA 28.01.2022 - 10:05
Van'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, sabah saat 08.50 sıralarından Van-Tatvan karayolu üzerindeki Atalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Metro firmasına ait yolcu otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği, UMKE, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kazada yaralanan 2’si ağır 9 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.