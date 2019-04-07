Van'ın Başkale ilçesinde 33 kilo 233 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince ilçeden Van'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Ekipler, takibe aldıkları aracı Oğulveren Mahallesi'nde durdurdu.
Narkotik köpek "Alem"in de katılımıyla yapılan aramada, aracın bagajında çuval içerisinde 33 kilo 233 gram toz esrar bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da 33 kilo eroin ele geçirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Van'ın Başkale ilçesinde takip sonucu durdurulan araçta 33 kilo 233 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Başkale ilçesinde 33 kilo 233 gram esrar ele geçirildi.