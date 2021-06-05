Vatandaş için en büyük çevre sorunu müsilaj

200 ülkede yaklaşık 400 milyon insanın kullandığı sosyal değişim platformu Change.org Marmara Denizi’nin üzerini kaplayan deniz salyası; müsilaj sorunuyla ilgili kampanyanın kısa sürede büyük ilgi gördüğünü açıkladı.

Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre kısa süre önce ‘Marmara Denizi Ölmesin’ başlığıyla başlatılan kampanyanın 95 bin kişiye ulaşması rekor olarak değerlendirildi. 2021 yılında bugüne dek çevre alanında en fazla imza atılan kampanyasının Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorunu olduğu belirtilirken imzacıların yetkililerin harekete geçmesini istediğinin altı çizildi.

‘Marmara Denizi Ölmesin. Deniz Salyasına Karşı Kurumları Göreve Davet Ediyoruz’ kampanyasının, ilk hedefi olan 150 bin imzacıya kısa sürede ulaşacağı tahmin ediliyor.

"İMZA ATAN HERKESİ BAŞARILI GÖRÜYORUZ"



Kampanyayı imzalayan vatandaşlar şu uyarıları yaptı: “Çevresinde 25 milyon nüfusun yaşadığı Marmara Denizi’ne belediyeler ve fabrikalar tarafından atıklar boşaltılıyor. Kurumlar tarafından acil eylem planı oluşturulmalı ve denetleme ekibi kurulmalı. Marmara Denizi’ne atıklarını bırakan fabrika ve belediyelerin takibi yapılıp, filtrasyon sistemlerinin yaptırımı sağlanmalı ve bunun hakkıyla denetimini yapılmalı. Fabrikaların aldığı çoğu su temizliği numune raporları, gerçeği yansıtmıyor. Bunların da takibi ve gerekli cezai işlemleri başlatılmalı.”

Milliyet’e konuşan Change.org Türkiye Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi, “İmza kampanyası başlatan ve imza atan herkesi başarılı görüyoruz” dedi.



Dr. Özesmi, “Change.org ve Çevre Mücadelesi Change.org Türkiye’de başlatılan kampanyalar ve atılan imzalar, Türkiye’de insanların hangi alanda daha fazla değişim istediğini ortaya koyuyor. Çevre mücadelesi, Change.org’da başlatılan kampanyalar içinde, her geçen yıl artan oranda yer alıyor” dedi.



ANADOLU YAKASI'NDA MÜSİLAJ SAHİLLERİ



En büyük tehlike Anadolu Yakası’nda Kadıköy’deki Kalamış ve Bostancı Sahilleri, Kartal Balıkçı Barınağı ile Pendik’te görünüyor. Müsilajın İstanbul’da en çok zarar verdiği ilçe Kadıköy oldu denilebilir. Çünkü Kadıköy Kalamış Marinası ve denize döküldüğü bölüm bembeyaz bir tabakaya dönüşmüş.



Sahildeki yat marinası, neredeyse müsilaja boğuldu. Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre Müsilaj’ın sahilde de etkisini gösterdiği Kalamış’ta arkadaşıyla gezmeye çıkan Hasan Bora, “ilk defa görüyoruz. Haftalardır konuşuluyor bir çözüm de bulunamıyor. İnsan sahile gelince böyle bir tabloyla karşılaşınca üzülüyor. Buraya spora ve kahvaltıya geliyorduk. Bu salya olduğu sürece bir daha kahvaltı etmeye gelir miyiz, bilemiyorum. Dünyanın sonuna doğduk heralde. Koronavirüs bir yandan, haftalardır müsilaj bir yandan” ifadelerini kullandı.



MÜŞTERİLER RAHATSIZ



Kalamış’ta denize sıfır otoparkta çalışan görevli de, “Salya olduğundan beri insanlar sahile fazla yaklaşmıyor” dedi. Kalamış Marina’da yelkenli teknesi bulunan yarışçı Tamer Yurtbaşı, “İlk defa bu kadar yoğun olduğunu ve geçmediğini görüyoruz. Deniz çok pis gözüküyor. Teknemiz Bursa’ya gitti, geldi. Soğutma sistemi için denizden aldığı su salyalı olduğu için motor hararet yaptı. Motorumuz yandı. Bununla nasıl başa çıkılacak bilmiyoruz” diye konuştu.



Marina’daki kahvaltı salonunun işletmecilerinden Yiğit Yıldız da son dönemde gelen misafirlerinin kirlilik ve kokudan rahatsız olduğunu belirterek, “Eskiden cam kenarında marinaya bakan tarafta kahvaltı yapmak isteyenler, şimdi arka sıralarda oturuyor. Yıllardır burada kafe sahibiyiz, ama ilk kez böyle bir yoğunlukla karşılaştık. Salgın nedeniyle zaten işletmeleri açamadık, şimdi de sıra müsilaj çıktı. Daha yeni açtık ama müşterilerden rahatsızlık duyup çıkanlar oluyor” açıklamasında bulundu.



"BU BEYAZ ŞEY ÇIKMAZ"



Anadolu Yakası’nda müsilajın kapladığı bir diğer alan ise Pendik Sahili oldu. Pendik Sahili’ndeki durumda diğer ilçelerden farksız. Müsilaj, Pendik Sahili’nden Tuzla Sahili’ne kadar tüm sahili kaplarken, genişliği ise karadan deniz açıklarına doğru 15 metre. Buradaki ufak balıkçı teknelerinin yarısı deniz salyasıyla kaplanmış. Sahildeki parktaki güvenlik görevlisi, Pendik Sahili’nin spor için en çok tercih edilen sahil olduğunu, çok daha fazla insanın geldiğini belirtirken, salyanın kokusu ve görüntüsü yüzünden son 1 ayda bu sayının düştüğünü söyledi. Sahilde fotoğraf çeken iki genç kızın arasındaki diyalog ise aslında buradaki kirliliği en iyi şekilde anlatıyor: “Görüntüyü oradan değil, üstten al biraz bu beyaz şey çıkmasın.”



MÜŞTERİ İTHAL BALIĞA YÖNELDİ



Kadıköy’de deniz salyasının kapladığı bir diğer nokta ise Bostancı Sahili oldu. Sahildeki İDO iskeleleri bembeyaz müsilajla kaplandı. Bostancı’da müsilajın en çok etkilediği işletmeler balıkçılar. İşletmesi İskele Balıkevi’ni tamamıyla müsilajın kapladığı Ali Fuat Güner, “Şu pisliğe, bu hale bakın. Artık müşterimiz balık yemeye çekiniyor. Bu balığı nasıl yiyelim? diyorlar. Biz de ve etrafımızdaki işletmelerde şu sıralar ithal balık daha fazla satılıyor” diye dert yandı.



TEKNE MOTORU YAKIYOR



Kadıköy’den sonra Anadolu Yakası’nda müsilaj istilasında olan ilçelerden biri de Kartal. Ancak Kartal’da sadece Balıkçı Barınakları’nın olduğu bölge müsilajla kaplanmış. Bölgedeki balıkçılar büyük dert yanıyor. Savaş Benliler isimli balıkçı, “Şu an ki iyi hali. Belediye’nin temizleme süpürgesi geldi o da temizleyemedi.



Teknelerimizin altındaki süzgeçleri tıkanıyor. Sahildeki balıkların çoğu telef oldu. İş yapamaz hale geldik” dedi. 40 senedir Kartal’da balıkçılık yaptığını söyleyen Enver Gören de, “İlk defa bu kadar yoğun gördüm. Her sene oluyordu da daha az oluyordu. Balık tutamıyoruz,, ağlarımızdan kayıyorlar. Ağlarımız müsilajla kaplanıyor. Tekneler de denizden soğutma suyu çekerken, salya filtre sistemini tıkıyor. Tekne hararet yapıyor” şeklinde konuştu.

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