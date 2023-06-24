Veli Efendi Hipodromu nerede? Veli Efendi Hipodromu'na nasıl gidilir?

İstanbul Veliefendi Hipodromunun yarış yeri olarak seçilmesi; 1913 yılında Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü ve Islahi Nefsi Feres Cemiyeti (At Soyunu İyileştirme Derneği) kuruluşuna rast gelmektedir.
İstanbul Veliefendi Hipodromu, 596 dönüm arazi üzerine kurulmuştur. 2020 metre uzunluğunda 27-36 metre eninde çim yarış pisti, 1870 metre uzunluğunda 17.5 -19 metre eninde kum (sentetik) yarış pisti, 1720 metre uzunluğunda 14 - 16 metre eninde kum idman pisti, mevcuttur.
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda aydınlatma işleri tamamlanarak, 27 Temmuz 2008 tarihinden itibaren gece yarışları yapılmaya başlanmıştır.
Hipodrom alanında TJK Asli Üyeler Sosyal Eğitim Merkezi, idari binalar, Yarış Atları Hastanesi, Apranti Eğitim Merkezi, satış mağazası, müze ve sergi salonu, 2 adet tribün(1. tribün 987 koltuk, 2. tribün 3017 koltuk kapasiteli), 1 adet 207 m² led ekran, 1 adet 168 m² led skorbord, 110 masalık piknik alanı, 1 çocuk bahçesi, çeşitli kafeteryalar ve otoparkı bulunmaktadır.
VELİEFENDİ HİPODROMU NEREDE?
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yer alan Veliefendi Hipodromu hareketli yarış günleri, yeşil alanları ve huzur dolu ortamıyla İstanbulluların uğrak yeri olmaya devam ediyor.
MARMARAY
Halkalı - Gebze Marmaray hattının Yenimahalle istasyonunda inerek kısa bir yürüyüşün ardından hipodromun Yenimahalle girişine ulaşabilirsiniz. Tribünlere erişim yeşillikler içindeki piknik alanı üzerinden sağlanmaktadır.
METROBÜS
Zeytinburnu Metrobüs durağında indikten sonra Çırpıcı Parkı önünden kalkan Bakırköy minibüsleri ile hipodroma ulaşım sağlayabilirsiniz.
OTOBÜS
94 numaralı Eminönü - Osmaniye otobüsleri ve 97E hat numaralı Mahmutbey / Güneşli - Kazlıçeşme otobüsleri ile hipodrom önünde bulunan AKSU durağına ulaşabilirsiniz.
İSBIKE
Bisiklet kullanıcıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi İsbike'ı kullanarak hipodroma gelebilir, otopark içinde bulunan istasyona bisikletlerini teslim edebilirler.
Ayrıca Deniz Otobüsü ile Bakırköy iskelesinde inip yürüyerek veya Taksim - Bakırköy Taksi Dolmuş hattı ile de Veliefendi’ye erişim sağlayabilirsiniz.
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