Veli Efendi Hipodromu nerede? Veli Efendi Hipodromu'na nasıl gidilir?

VELİEFENDİ HİPODROMU NEREDE?

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yer alan Veliefendi Hipodromu hareketli yarış günleri, yeşil alanları ve huzur dolu ortamıyla İstanbulluların uğrak yeri olmaya devam ediyor.



MARMARAY



Halkalı - Gebze Marmaray hattının Yenimahalle istasyonunda inerek kısa bir yürüyüşün ardından hipodromun Yenimahalle girişine ulaşabilirsiniz. Tribünlere erişim yeşillikler içindeki piknik alanı üzerinden sağlanmaktadır.



METROBÜS



Zeytinburnu Metrobüs durağında indikten sonra Çırpıcı Parkı önünden kalkan Bakırköy minibüsleri ile hipodroma ulaşım sağlayabilirsiniz.



OTOBÜS



94 numaralı Eminönü - Osmaniye otobüsleri ve 97E hat numaralı Mahmutbey / Güneşli - Kazlıçeşme otobüsleri ile hipodrom önünde bulunan AKSU durağına ulaşabilirsiniz.



İSBIKE



Bisiklet kullanıcıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi İsbike'ı kullanarak hipodroma gelebilir, otopark içinde bulunan istasyona bisikletlerini teslim edebilirler.



Ayrıca Deniz Otobüsü ile Bakırköy iskelesinde inip yürüyerek veya Taksim - Bakırköy Taksi Dolmuş hattı ile de Veliefendi’ye erişim sağlayabilirsiniz.