Veliefendi Hipodrumu kundakçısı yakalandı

DERENİN İÇİNDE YAKALANDI



Şüphelinin daha önce seyis olarak çalışmakta iken 1 yıl önce işten çıkarıldığını tespit eden polis, S.D.'nin suç kayıtlarını inceledi.

S.D.'nin asayiş suçlarından kaydı olduğunu gören polis, herhangi bir terör bağlantısına rastlamadı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, S.D.'nin Bakırköy ilçesi Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi civarında olduğu tespit edildi. Bölgede arama yapan ekipler, şüpheliyi Marmaray Köprü altında derenin içinde yakaladı.

Gözaltına alınan S.D.'nin işlemleri devam ediyor.