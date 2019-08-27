Türkiye genelinde on binlerce okul servis aracı, 9 Eylül'de yeniden yollara çıkacak.

Bu yıl aileleri, henüz tarifeler kesinlik kazanmasa da yıllık enflasyon oranına paralel bir zam bekliyor.

Hürriyet gazetesinden Önder Öndeş'in haberine göre İstanbul, Ankara ve İzmir okul servis araçları işletmecileri esnaf başkanları, aileleri belirlenen tarifelerin dışında ödeme yapmamaları konusunda uyarıyor. Böyle bir talep olursa, belediyelerdeki ilgili birimlere şikayette bulunmasını tavsiye ediyor.

Esnaf başkanlarının ailelere önerileri şöyle:



- Bulunduğunuz ilde, esnaf odalarınca belirlenen tarifeleri öğrenin. Okul ile ev arasındaki kilometreden emin olun. Bu tarifelerin üzerinde ücret talep edilirse yetkililere bildirin, esnaf odalarını bilgilendirin.

- Servis araçlarını siz de görün. Aracın yaşı, emniyet kemeri, arkasındaki 'dur' levhasının durumu ve gerekli işaretlemelerin uygun olup olmadığını inceleyin. Plaka sini not alın. Ayrıca belediyelerde ilgili müdürlüklerden araç ve sürücüyle ilgili belgelere de ulaşabilirsiniz. Herhangi bir olumsuzlukta ilgililerle iletişime geçin.

İLETİŞİM BİLGİSİNİ ALIN

- Servis sürücüsüyle iletişim kurun. Sizde iletişim bilgilerinin olduğundan emin olun.

- Servis araçlarında öğrencilere rehberlik edecek personelin olup olmadığına bakın.

- Servis araçlarının öğ. rencileri, okulun içinden alması ve bırakması güvenli. Eğer okul bahçesinden almiyorlarsa, okul yönetimiyle iletişim kurun.



YÖNETMELİK DEĞİŞTİ, GÜVENLİK ŞARTLARI ARTTI

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde 2017'de düzenleme yapıldı. Yönetmelik hükümleri İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları tarafından birlikte yürütülüyor.

Buna göre, araçtakip sistemi zorunlu hale getirildi. Şoföre hekimden her yıl rapor şartı getirildi. İçişleri Bakanlığı'na verilen denetim görevi için komisyonlar kuruldu. Kovusturma ve soruşturmalar soförlüğe engel sayıldı. Araçlarda bulundurulacak personelin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakıldı. Üç noktali emniyet kemeri ve sensörlü koltuk zorunlu oldu. Servis araçları, fabrika çıkışında üzerinde bulunan mevzuata uygun renkli camları, 3 Eylül 2020'ye kadar kullanabilecek

SÜRÜCÜYÜ ARAŞTIRIN

HAMZA ÖZTÜRK (İSTANBUL UMUM SERVİS ARACI İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI BAŞKANI): İstanbul'da 20 bin okul servis aracı, trafikte olacak. Zam henüz belli değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki komisyonun kararını bekliyoruz. Umarım kimseyi mağdur etmeyen bir oran açıklanır. Ancak artış oranı ne olursa olsun veliler, kesinlikle tarife dışında ödeme yapmasin. Aileler, servis araçları ve sürücü hakkında tüm belgelere ve raporlara belediyenin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden ulaşabilir. Sürücünün ulaşım bilgisini de edinsinler.



HALİL İBRAHİM SEYFİ (ANKARA SERVİS ARACI İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI BAŞKANI): Ankara'da 7 bin 329 okul servisi var. Bunlar ve sürücülerinin her türlü kaydı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. Aileler çocuklarının 'C plakalı' servislere bindiğinden emin olsun. Denetim dışındaki korsan servislerden uzak dursun. Bunlar belirlenen tarifelerin çok altında taşımacılık yapıyor. Aileler ucuz olduğunu düşünerek bunları tercih edebiliyor. Çocukların güvenliği bu şekilde göz ardı edilmemeli. Ankara'da bizim zam teklifimiz yüzde 13 oldu. Bunun hem veliler hem de sektörde mağduriyet yaratmayacağını düşünüyoruz.



IHASAN BASRİ BOSTANCI (İZMİR OTOBÜSÇÜLER VE UMUM SERVİS ARACLARI İŞLETMECİLERİ ODASI BAŞKANI): İzmir'de yaklaşık 5 bin araç 9 Eylül'de trafiğe çıkacak. Yüzde 15-20 arasında tarifeye bir zam yapılacağını düşünüyoruz. Yani evi okula 0-3 kilometre arasında olan bir öğrenci aylık olarak geçen yıl 200 TL öderken, bu yıl 220 TL verebilir. Bu henüz netlik kazanmadı. Aileler, tarifeler dışında ödeme yapmasın.

