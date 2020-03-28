Virüse yakalanan eski milletvekili: Bugünkü aklım olsa dışarı çıkmazdım

Türkiye corona virüs tehdidine karşı aldığı her geçen an sıkılaştırırken vaka sayısı 5 bin 698 oldu. CHP 24. Dönem Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün de corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Pazar gününden beri hastanede tedavi gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu belirten Öğüt, yaşadıklarını Hürriyet gazetesine anlattı.

ÖKSÜRÜK VE ATEŞ



"Pazar gününden önce iki gün süren hafif bir öksürük ve burun akıntısı vardı. Grip olduğumu düşündüm. Pazar günü ateşim çıktı. Biraz da öksürük olunca doktor arkadaşımla görüştüm. Kendisi koronavirüsten şüphelendiği için hastaneye gitmem gerektiğini söyledi. Arkadaşım ‘Ateş düşürücü al, geçer’ deseydi ya da ben sormasaydım koronavirüs olduğumu anlamayacaktım.



‘İLK TEST NEGATİFTİ’



Pazar günü hastaneye gittim. Hemen test yapıldı. İlk test negatif çıktı. Test negatif çıkmasına rağmen hastanede gözetim altında tutuldum. Nitekim ikinci kez yapılan test pozitif çıktı. Testin pozitif çıkması üzerine ilaç tedavisi uygulamaya başladılar. Şu anda tedavim devam ediyor, tecrit altındayım. Akrabalarımla ve ailemle görüşmüyorum. Tek başıma bir odada kalıyorum. Durumum iyi. Nefes darlığı çekmiyorum. Bir iki güne hastaneden taburcu olmayı umuyorum.



‘ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI GİTMEZDİM’



Koronavirüsü nereden kaptığımı bilmiyorum. Pazar günü iki cenaze törenine katıldım. Bütün önlemleri almıştım. Eldiven giymiş, maske takmıştım. Törenlerde kimseyle tokalaşmadım. Yakın temasım olmadı. Ama bu cenaze törenlerine katılmamam gerekirdi. Bu günkü aklım olsaydı o cenaze törenlerine gitmezdim…

14 GÜN İZOLE OLACAĞIM



Hastaneden taburcu olduktan sonra 14 gün evde kendimi izole edeceğim. Bu süreçte de aile bireylerinden uzak durmayı düşünüyorum. Sağlık durumumu merak edenler olduğu için bir video çekip Twitter’da yayımladım. Ben bir hekim olarak, bir siyasetçi olarak çok dikkat ediyordum. Eldivensiz dışarı çıkmıyordum. Arabamda her zaman dezenfektan bulunduruyordum. Ellerimi sık sık yıkıyordum. Ama bir şekilde virüse yakalandım. Bütün bu önlemlere rağmen ben bile virüse yakalandıysam vatandaşları siz düşünün.



TAVSİYELERİ



1. Market alışverişinizi olabildiğince azaltın.



2. Alışverişinizi bir kerede tamamlayın.



3. Marketten aldığınız her şeyi silin.



4. Cam ve plastikteki virüslere dikkat edin.



5. Daha fazla hassas davranın.



6. Mecburi olmadıkça dışarı çıkmayın



7. Evde Kalın.

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