Vizly havladığı için mahkemelik oldu

İstanbul Şişli’de yaşayan Cansu Çakır ve köpeği Vizly hakim karşısına çıkacak.



Nişantaşı’nda bir apartman dairesinde yaşayan Cansu Çakır, Toy Poodle köpeği havladığı için komşusu tarafından dava edildi. Çakır’ın, açılan dava kapsamında köpeği ile birlikte apartmandan tahliyesi isteniyor.



Konu ile ilgili açıklama yapan Cansu Çakır ise Vizly’in eğitim aldığını ve artık havlamadığını ifade ediyor.



Çakır, ‘’O kendini savunamıyor. Ama benim yanımda olmasını istiyorum. Vizly yırtıcı bir hayvan değil’’ dedi.

