Vizly havladığı için mahkemelik oldu

İstanbul'da beraber yaşamak isteyen Cansu Çakır ve 8 aylık köpek Vizly hukuk mücadelesi veriyor. Havladığı gerekçesiyle komşusu tarafından dava edilen Çakır ve Vizly 3 Mart'ta hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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İstanbul Şişli’de yaşayan Cansu Çakır ve köpeği Vizly hakim karşısına çıkacak.

Nişantaşı’nda bir apartman dairesinde yaşayan Cansu Çakır, Toy Poodle köpeği havladığı için komşusu tarafından dava edildi. Çakır’ın, açılan dava kapsamında köpeği ile birlikte apartmandan tahliyesi isteniyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Cansu Çakır ise Vizly’in eğitim aldığını ve artık havlamadığını ifade ediyor.

Çakır, ‘’O kendini savunamıyor. Ama benim yanımda olmasını istiyorum. Vizly yırtıcı bir hayvan değil’’ dedi.

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