Voleybol oynarken kalp krizi geçiren Yasin hayatını kaybetti

Nevşehir'de 17 yaşındaki lise öğrencisi Yasin Özcan, okul bahçesinde voleybol oynarken fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yasin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberler - NTV Haber 23.10.2021 - 12:26

Voleybol oynarken kalp krizi geçiren Yasin hayatını kaybetti

Nevşehir'de okul bahçesinde voleybol oynarken kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kentteki özel bir kolejin Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Yasin Özcan (17), arkadaşlarıyla okul bahçesinde voleybol oynadığı sırada rahatsızlandı. Okula çağrılan sağlık ekipleri çocuğun kalp krizi geçirdiğini tespit etti.

Haber verilmesinin ardından okula gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özcan için Gülşehir ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Ailesi, yakınları ve bazı sınıf arkadaşlarının saf tuttuğu cenaze namazının ardından Özcan'ın cenazesi, Gülşehir Asri Mezarlığına defnedildi.

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