Washington Büyükelçisi Murat Mercan emekli oluyor

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan yaş haddinden dolayı emekli oluyor.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Murat Mercan, 14 Ocak'ta yaş haddinden emekli olacağını bu nedenle, 12 Ocak akşamı Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) ayrılacağını bildirdi.

Murat Mercan Mart 2021'den bu yana Washington Büyükelçisi olarak görev yapıyor. Bu gelişmenin ardından gözler Türkiye'nin yeni Washington büyükelçisine çevrildi.

Ankara yeni ismi bildirdikten sonra, büyükelçinin Washington yönetiminden "agreman" alması beklenecek.

Agreman: Bir kimsenin bir ülkeye elçi atanmasından önce o ülke yönetiminden istenen, söz konusu kişinin uygun görüldüğünü bildiren yazı.