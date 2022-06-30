Wuhan'dan İstanbul'a iki buçuk yıl sonra ilk uçuş

Corona virüs salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu Çin'in Wuhan şehrinden İstanbul'a, yaklaşık iki buçuk yıl aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 30.06.2022 - 01:32

Wuhan'dan İstanbul'a iki buçuk yıl sonra ilk uçuş

Halk Cumhuriyeti'nin hava yolu şirketlerinden China Southern Airlines, salgın nedeniyle ara verdiği uçuşlarına yeniden başladı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "China Southern Airlines bugün itibarıyla yeniden Wuhan-İstanbul seferlerine başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

China Southern Airlines, İstanbul uçuşlarına 24 Ocak 2020 tarihinde ara vermişti.

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