Wuhan'dan İstanbul'a iki buçuk yıl sonra ilk uçuş

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 30.06.2022 - 01:32
Çin Halk Cumhuriyeti'nin hava yolu şirketlerinden China Southern Airlines, salgın nedeniyle ara verdiği İstanbul uçuşlarına yeniden başladı.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "China Southern Airlines bugün itibarıyla yeniden Wuhan-İstanbul seferlerine başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz." ifadelerine yer verildi.
China Southern Airlines, İstanbul uçuşlarına 24 Ocak 2020 tarihinde ara vermişti.