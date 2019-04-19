"Ücretli kara yollarında yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve idari para cezalarının tahsiline" ilişkin yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden Kapıkule'den çıkış yapacak yabancı plakalı araçların, ödenmemiş HGS/OGS geçiş ücretleri ya da para cezalarının tahsili uygulaması, geçen hafta başlatıldı.



Yabancı plakalı araçların Kapıkule'den çıkışı sırasında, sistemde, "Aracın üzerinde borcu vardır" uyarısını gören gümrük memurları, sürücüleri tahsilat veznelerine yönlendiriliyor.



Borcu olan ve ödeme yapmayan aracın yurt dışına çıkışına izin verilmiyor.





Geçen hafta başlayan uygulamada, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki ödeme noktalarından 1 milyon 363 bin 82 lira tahsil edildi.



Bu kapsamda yoğunluk yaşanmaması adına ilave ödeme noktaları da oluşturuldu.



Gümrük kapısındaki yoğunluk nedeniyle sürücülerin mağdur olmamaları için ödenmemiş HGS/OGS geçiş ücretleri veya para cezalarını, gümrüğe gelmeden ödemeleri istendi.



Diğer sınır kapılarında da aynı uygulamaya kısa sürede geçileceği belirtildi.

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