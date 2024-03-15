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Yağma suçundan 18 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep'te jandarmanın aranan şahıslara yönelik çember operasyonunda silahlı yağma suçundan 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Yağma suçundan 18 yıl cezası bulunan firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çember operasyonu düzenledi.

JASAT timlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda silahla yağma suçundan hakkında 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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