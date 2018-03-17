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Yakıt deposunda eroin sevkiyatı

Anadolu Ajansı

Türkiye

Kırşehir'de, kamyonetin yakıt deposunda 30 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine Kayseri istikametinden gelen kamyoneti kent girişi Ortaköy kavşağındaki kontrol noktasında durdurdu.

Ekipler, aracın yakıt deposunda 30 kilogram eroin buldu. 

Gözaltına alınan sürücü M.Ş.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Operasyon anı polis ekiplerince kamerayla görüntülendi.

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