Yalova'da yeni corona önlemi: Fazla misafire ceza yazılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı corona virüs risk haritasında 100 binde 275,31'lik oranla vaka artışında Türkiye'de 5'inci, Marmara Bölgesi'nde ise ilk sırada yer alan Yalova'da misafir ağırlamaya kısıtlama getirildi. Denetimlerde fazla misafiri tespit edilen ev sahibine ceza yazılacak.

DHA 22.03.2021 - 17:14

Yalova'da yeni corona önlemi: Fazla misafire ceza yazılacak

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Yalova'da toplu taziye ziyaretleri yasaklandı

Yalova'da toplu taziye ziyaretleri yasaklandı

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Vali Muammer Erol başkanlığında toplandı. Toplantıda kamu kurumları ve eğitim kurumları ile kafe, lokanta, restoran, berber, nikah salonu gibi mekanlara girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.  

İDO VE TAKSİLERDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE HES KODU KONTROLÜ

Yarından itibaren geçerli olacak olan yeni kararlar doğrultusunda İDO'yla Yalova’ya gelişlerde emniyet ve sağlık personelinden oluşan ekip, gemideki yolcuların ateşlerini ölçüp, HES kodu kontrolü yapacak. Taksiciler de müşterilerinin ateşini ölçerek, HES kodlarını kontrol edecek.

KISITLAMA GÜNLERİ MARKET VE AVM OTOPARKLARI KAPATILACAK

Kentte, kafeler sokağı olarak bilinen Huzur Sokağı ve Barış Sokağı’nın giriş-çıkışlarına bariyer konulacak, belediye ve kolluk güçleri vatandaşların ateşlerini ölçecek. Sokaklara giriş, HES kodu sorgulamasıyla yapılacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde ise, market ve AVM otoparkları kapalı olacak. Banka- PTT gibi iş yerlerinde oluşabilecek kalabalığı önlemek için şube ve hizmet verilecek nokta sayısı arttırılacak.

EV ZİYARETLERİNE KISITLAMA

Kentte ev ziyaretlerine de kısıtlama getirildi. Evler, ziyarete gelecek kişi sayısını sınırlandırmak amacıyla filyasyon ekipleri ile varsa yöneticiler tarafından denetlenecek. Kalabalık tespit edilmesi halinde ceza uygulanacak. Bu denetimlerde personel, yaptırılacak özel kıyafetleri giyecek.

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