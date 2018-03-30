Yangında mahsur kalan çocukları vatandaşlar kurtardı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Esenyurt'ta, evlerinde çıkan yangında mahsur kalan 4 ve 7 yaşındaki kardeşler, pencereden eve giren vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki üç katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu sırada yangının çıktığı evden Mervan Çelik (7) ile Servan Güney Çelik'in (4) çığlıklarını duyan komşuları, pencerenin korkuluğunu söküp camı kırarak içeri girdi.
Vatandaşlar tarafından evden çıkarılan çocuklar sağlık ekiplerince muayene edildi. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bu arada, annenin çocuklarını evde yalnız bırakıp hastaneye gittiği öne sürüldü.