Bağcılar'da, beş katlı bir binanın depo olarak kullanılan zemin katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kedi ve üç yavrusunu kurtardı.



Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi 1737. Sokak'taki 5 katlı bir binanın depo olarak kullanılan ve içinde ev eşyalarının bulunduğu zemin katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İçeride duman tahliyesi yapıp soğutma çalışması başlatan ekipler, eşyaların arasındaki bir kedi ve beş yavrusunu fark etti.

Ekiplerin dışarı çıkardığı kedilere hemen müdahale edildi. Yavru kedilerden ikisi kurtarılamadı, anne ve üç yavru kedi ise olay yerine gelen zabıta ekiplerine teslim edildi.



Veterinere götürülen dört kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.