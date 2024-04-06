Yangında ölen 2 yaşındaki Mehmet son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet'e bakan babaannesinin de hayvanlarına saman vermeye gittiği belirtildi.



TABUTU OMUZLARDA TAŞINDI



Mehmet Oğuz'un cenazesi, helallik alınması için evlerinin önüne getirildi. Daha sonra Mehmet'in tabutu, omuzlarda taşınarak 1 kilometre uzaklıktaki mahalle camisine getirildi.



Mehmet'in annesi ile babası ayakta durmakta zorlanırken, cenazeye Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze, öğle vakti kılınan namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin