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Yangında ölen 2 yaşındaki Mehmet son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un cenazesi toprağa verildi.

Yangında ölen 2 yaşındaki Mehmet son yolculuğuna uğurlandı

'ın Nazilli ilçesi kırsal Bayındır Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde, dün saat 10.00 sıralarında çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Evde inceleme yapan ekipler, 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un cansız bedenine ulaştı.

Mehmet'in babası Selim Oğuz'un kanser hastası olduğu, hastanede tedavi gördüğü, annesi Büşra Oğuz'un da yanında refakatçi kaldığı öğrenildi.

Yangında ölen 2 yaşındaki Mehmet son yolculuğuna uğurlandı - 1

Mehmet'e bakan babaannesinin de hayvanlarına saman vermeye gittiği belirtildi.

TABUTU OMUZLARDA TAŞINDI

Mehmet Oğuz'un cenazesi, helallik alınması için evlerinin önüne getirildi. Daha sonra Mehmet'in tabutu, omuzlarda taşınarak 1 kilometre uzaklıktaki mahalle camisine getirildi.

Yangında ölen 2 yaşındaki Mehmet son yolculuğuna uğurlandı - 2

Mehmet'in annesi ile babası ayakta durmakta zorlanırken, cenazeye Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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