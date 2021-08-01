Yangınlar 2 kentte devam ediyor: Bodrum'da alevler Mazıköy'e dayandı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Türkiye'de devam eden yangınlara ilişkin son verileri paylaştı.

Bakan Pakdemirli, "28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107’sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ediyor açıklamasını yaptı.

Yangınlarda illere göre son durum...

ANTALYA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beş gündür devam eden orman yangınlarına gün içinde havadan yoğun müdahale devam ediyor. Sırtköy Mahallesi'nde alevler evlere ulaştı. Mahalledeki evler bu nedenle tahliye edildi.

İlçedeki Ulualan mevkisinde kurulan Manavgat Yangın Yönetim Merkezi alanında, yangına müdahale etmek için hava araçları hazır bekletiliyor.

ALEVLER CANLI YAYINDA SARDI

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.



Kepezbeleni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz gecesi çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor. Hocaköy Mahallesi'ne kadar ilerleyen alevler, rüzgarın da etkisiyle komşu mahalleler için risk oluşturdu. Yangın, bölgedeki Gülen Dağ'da etkisini sürdürüyor.

Türkiye genelindeki orman yangınlarında son durum.



GAZİPAŞA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Bakan Pakdemirli, "Antalya Gazipaşa yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yaptı.

MUĞLA

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bodrum Milas sınırında büyüyen yangında alevler Mazıköy'e dayandı. Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi’nde yangının etkisini arttırması ile önce yaşlılar ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri, lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleri ile güvenli bölgelere tahliye edilmeye başlandı.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 4 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.



Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen 12 helikopter ve 3 uçak, yangınlara havadan müdahale ediyor.



Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına destek veriyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.



Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.



BODRUM'DAKİ YANGIN KONROL ALTINA ALINDI

Bakan Pakdemirli, "Muğla Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yaptı.

MERSİN



Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gün önce başlayıp Gülnar ilçesine de sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.



İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını, dün şiddetli rüzgar nedeniyle Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü.



Alevlerin çeşitli noktalara sıçramasıyla bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.



Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

YANGIN SÜRECİ





Silifke'de 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.



Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde de etkili olan orman yangını, dün önce Akdere mevkisi, daha sonra Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayılmıştı.



ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM