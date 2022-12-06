Yargıtay gürültü yapan komşu hakkındaki "takipsizlik kararı"nı bozdu

Gürültü yapan komşu hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığuna dair karara Yargıtay 4. Ceza Dairesi kararın kanun yararına bozulmasına karar verdi.

Dairenin kararına göre, bir kişi, gece geç saatlerde sürekli gürültü yapmaları ve yüksek sesle konuşmaları nedeniyle komşuları hakkında polise ihbarda bulundu.

DOSYA YARGITAY'A GELDİ

Gürültü nedeniyle sağlığının bozulduğu ileri süren kişi, apartmanın diğer sakinlerinin de durumdan rahatsız olduğunu bildirdi.

Şikayet üzerine savcılıkça yürütülen soruşturmada, "kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun unsurlarının oluşmadığı ve soyut iddia dışında delil bulunmadığı" gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Bu karara yapılan itiraz da sulh ceza hakimliğince reddedildi.

Adalet Bakanlığı'nın dosyaya ilişkin kanun yararına bozma istemi üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, kararın kanun yararına bozulmasına hükmetti.

50 TL İDARİ PARA CEZASI



Dairenin kararında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun "gürültü" başlıklı 36'ncı maddesinde, "Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, 50 Türk lirası idari para cezası verilir" şeklindeki düzenleme bulunduğu, bunun ses değerinin aşılıp aşılmadığının teknik araçlarla denetimi gerekmeyen hallerde uygulanabilecek bir idari yaptırım olduğu anımsatıldı.

OLAYA İLİŞKİN CD KAYDININ İNCELENMEMESİ BOZMA SEBEBİ



Şikayetçinin, eylemin sürekli ve kasten yapıldığına dair CD kaydının olduğunu belirttiği aktarılan kararda, CD kayıtları incelenmeden ve gürültüden rahatsız olduğu belirtilen diğer kişiler dinlenilmeden kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildiği bildirildi.

Sulh ceza hakimliğinin de yapılan itirazda bu durumu dikkate almadığına işaret edildi.



Kararda, bu şekilde "eksik soruşturma" ile verilen kararın hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, CD kaydının incelenerek tutanağa bağlanması ve toplanacak diğer delillerin sonucuna göre değerlendirme yapılması gerektiği kaydedildi.

