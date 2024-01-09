Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? 10 Ocak hava durumu tahminleri

İstanbul'un bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı geldi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı?

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? 10 Ocak hava durumu tahminleri

Kentte sıcaklıkların düşmesiyle beraber yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülmeye başladı. Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor. Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

Marmara'nın doğusu ile Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

10 OCAK TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? 10 Ocak hava durumu tahminleri - 1

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