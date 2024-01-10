Yarın kandil mi, 11 Ocak ne kandili? 2024 kandil günleri

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başlayacak. Üç aylar öncesinde yılın ilk kandili de idrak edilecek.
ÜÇ AYLAR İÇERİSİNDE YER ALAN KANDİL GÜNLERİ
Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.
2024 KANDİL TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.
Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.
Yılın son kandili olan Mevlid Kandili ise bu yıl 14 Eylül 2024'e denk gelecek.
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