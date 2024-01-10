Yarın kandil mi, 11 Ocak ne kandili? 2024 kandil günleri

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başlayacak. Üç aylar öncesinde yılın ilk kandili de idrak edilecek.

ÜÇ AYLAR İÇERİSİNDE YER ALAN KANDİL GÜNLERİ

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.