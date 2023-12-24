Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve olumsuz hava koşullarının ulaşımı etkilemesi nedeniyle gözler okulların durumuna çevrildi. Meteoroloji'den yapılan uyarılar ardından öğrenciler ve veliler, valilikler tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayımlayarak uyarılarda bulundu. Art arda yapılan uyarılar ardından eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Olumsuz hava şartları yaşandığı dönemde okullar edilebiliyor. Valilikler, resmi web sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından tatil kararını paylaşıyor.

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller - 1

ARDAHAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların yarın tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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