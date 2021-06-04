Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu 4 kişinin yakaladığını duyurdu.

Anadolu Ajansı - DHA 04.06.2021 - 11:02 | Son Güncelleme : 04.06.2021 - 11:16

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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