Yasağı ihlal eden ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı kovalamacayla yakalandı

Ankara'da polis ekipleri yasağa rağmen aracıyla sokağa çıkan yapılan uyarılara karşı durmayıp kaçan sürücüyü takibe aldı.



Polis ekiplerinin havaya ateş açarak uyarmasına rağmen sürücü kaçmaya devam etti. En sonunda önü kesilen 35 yaşındaki Kemal P. ve yanındaki arkadaşı Tülin İ. benzin istasyonunda yakalandı.

Kemal P.'ye, ''ehliyetsiz araç kullanmak'' ve ''sokağa çıkma yasağını ihlal'' suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza verildi.



Tülin İ.'ye de ''sokağa çıkma yasağını'' ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.