Yaşlı adam evde ölü bulundu

Kurtuluş Mahallesi 2021 sokaktaki bir evde tek başına yaşadığı öğrenilen Hüseyin Karakaş’tan (75) haber almayan yakınları 112 Acil Yardım Hattı'na ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın yaşadığı evin kapısı itfaiye ekipleri tarafından açılarak içeriye girildi.

Olay yerinde yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından Karakaş’ın cansız bedeni Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.