Yaşlı ve emeklileri tuzağa düşürdüler | Ankara’da tefecilere operasyon: 12 kişi tutuklandı

KIZILAY VE ULUS’TAKİ KIRAATHANELERDE TUZAĞA ÇEKTİLER



Kızılay ve Ulus çevresindeki kıraathanelere gidip, paraya ihtiyacı olan emekli ve yaşlılara ulaştığı tespit edilen grubun; borcunu ödeyemeyenleri örgüt içerisinde bulunan diğer tefecilere yönlendirerek o kişilerden aldığı tefe parasıyla kendi borcunu kapattırdığı ve bu silsile ile borcun kat ve kat artırıldığı belirlendi.