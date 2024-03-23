Yaşlı ve emeklileri tuzağa düşürdüler | Ankara’da tefecilere operasyon: 12 kişi tutuklandı

Ankara’da organize şekilde tefecilik yaptığı belirlenen gruba yönelik operasyon yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda grubun elebaşlığını yaptığı belirlenen Feyyaz Küçükkaraca’nın da aralarında bulunduğu 44 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya gözaltına alınanlardan 12'sinin tutuklandığını açıkladı.
KIZILAY VE ULUS’TAKİ KIRAATHANELERDE TUZAĞA ÇEKTİLER
Kızılay ve Ulus çevresindeki kıraathanelere gidip, paraya ihtiyacı olan emekli ve yaşlılara ulaştığı tespit edilen grubun; borcunu ödeyemeyenleri örgüt içerisinde bulunan diğer tefecilere yönlendirerek o kişilerden aldığı tefe parasıyla kendi borcunu kapattırdığı ve bu silsile ile borcun kat ve kat artırıldığı belirlendi.
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