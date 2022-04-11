Yavru köpek derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü bulundu

Edirne’de sokakta bakılan 4 aylık ‘Benekli’ isimli yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü olarak bulundu. Köpeğe bakan site sakinleri olayla ilgili jandarmaya şikayetçi oldu.

Haberler - DHA 11.04.2022 - 12:20

Yavru köpek derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü bulundu

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'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik eldesinde 4 aylık yavru köpek ölü bulundu.

Olay, beldeye bağlı Beykent Mahallesi Cumhuriyet Sitesi’nde meydana geldi.

Site sakinlerince sokakta bakılan ve ‘Benekli’ ismi verilen 4 aylık yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü olarak bulundu.

Site sakinleri durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemede bulundu.

Yavru köpek ölüm sebebinin belirlenmesi için Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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