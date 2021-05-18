Yaz gelmeden 40 dereceyi gördü

Şanlıurfa’da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın bunalttığı vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanlara akın etti.

DHA 18.05.2021 - 16:51

Yaz gelmeden 40 dereceyi gördü

Şanlıurfa’da kavurucu sıcaklar etkili olmaya başladı.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar güneş ışınlarına maruz kalmamak ve sıcak hava dalgasından korunmak için gölgelik alanlara akın etti.

Parklarda ağaç gölgesinde zaman geçiren vatandaşlar, hafta başından itibaren sıcak havanın iyice etkisini arttırdığını söyledi.

Kentte sıcak havadan bunalan bazı vatandaşların musluk başında serinlemeye çalıştığı görülürken, çocuklar ise karlamaç yiyerek serinledi.

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