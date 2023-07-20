Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? (2023 MSB bedelli askerlik ücreti sorgulama)

2023 temmuz-aralık dönemi bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğu, memur maaşlarına yapılan zammın ardından merak ediliyor. Memur maaş katsayısında meydana gelen yüzde 17,55'lik artışın ardından yeni bedelli askerlik ücreti fiyatı da belirlenmiş oldu. Peki, 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?



BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?



Temmuz zammı ile artış göstermesi beklenen bedelli fiyatı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor. Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı.



Buna göre; 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartıldı.

TEMMUZDA GEÇERLİ OLACAK



Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ifade ederek, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur.



17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.



Buna göre; Bu yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122 bin 351 lira bedelli askerlik ücreti alınacak.

