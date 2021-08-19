Yeni doğan bebek hastane yolunda öldü

Şanlıurfa'da ambulansın devrilmesi sonucu yeni doğan bebek hayatını kaybetti.



Kaza, Şanlıurfa- Viranşehir yolunun 44’üncü kilometresinde meydana geldi. Ceylanpınar’da yeni doğan bebeği Şanlıurfa’daki hastaneye taşıyan Muhammed Ekinci’nin kullandığı ambulans, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Kazada ambulans sürücüsü Ekinci ile sağlık görevlileri Fatih Şengül, Zülkif Olgun ve yeni doğan bebek yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince alınan yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADI KONULMAMIŞTI



Acil serviste tedaviye alınan ve sağlık durumu kritik olan henüz adı konulmamış bebek, kurtarılamadı. Sağlık personelinin tedavisi ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.