Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni bakanlar kimler olacak?

İBRAHİM KALIN'DAN YENİ KABİNE AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yeni Kabine hakkındaki açıklaması şu şekilde;

"YSK'nın açıklayacağı kesin seçim sonuçlarına göre şekillenecek. Cumhurbaşkanımız Meclis'te yemin ettikten sonra aynı gün akşam göreve başlama töreni olacak. Buraya uluslararası liderler davet edilecek. Bütün bunlardan sonra Kabine açıklanacak."

Eski bakan Mehmet Şimşek'in yeni Kabine'de görev alacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Kalın şunları söyledi;



"Mehmet Şimşek Bey ile ilgili şunu söyleyeyim. Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek. Bunun şekli ne olur Kabineye girer girmez. Bunu bilemem. Kendisi bu sürece makamdan bağımsız olarak destek vermeye devam edecek."

YENİ KABİNE PROGRAMININ ŞU ŞEKİLDE OLMASI BEKLENİYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'de Meclis'te yemin edecek. 15.00'de Anıtkabir'e çıkılacak. Atlı birliklerle Anıtkabir'den Külliye'ye geçilecek. 17.30'da Külliye'de tören yapılacak. Saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde Türk dünyasından devlet başkanlarıyla yemek yiyecek. Saat 22.00'de Çankaya Köşkü'nde kabine açıklanacak.