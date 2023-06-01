Yeni Kabine'de yer alacak bakanların kimler olacağı ve Kabine'nin ne zaman duyurulacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler yeni Kabine listesine çevrildi. Peki, yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni bakanlar kimler olacak?
YENİ KABİNE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler yeni Kabine'nin açıklanacağı tarihe çevrildi.
Buna göre; 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 22.00'da yeni kabine'nin açıklanması bekleniyor.
YENİ KABİNE KİMLERDEN OLUŞACAK?
Yeni Kabine listesinde yer alacak isimler henüz açıklanmadı.
Yeni Kabine listesi üyelerinin 3 Haziran Cumartesi akşamı duyurulması bekleniyor.
İBRAHİM KALIN'DAN YENİ KABİNE AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yeni Kabine hakkındaki açıklaması şu şekilde;
"YSK'nın açıklayacağı kesin seçim sonuçlarına göre şekillenecek. Cumhurbaşkanımız Meclis'te yemin ettikten sonra aynı gün akşam göreve başlama töreni olacak. Buraya uluslararası liderler davet edilecek. Bütün bunlardan sonra Kabine açıklanacak."
Eski bakan Mehmet Şimşek'in yeni Kabine'de görev alacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Kalın şunları söyledi;
"Mehmet Şimşek Bey ile ilgili şunu söyleyeyim. Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek. Bunun şekli ne olur Kabineye girer girmez. Bunu bilemem. Kendisi bu sürece makamdan bağımsız olarak destek vermeye devam edecek."
YENİ KABİNE PROGRAMININ ŞU ŞEKİLDE OLMASI BEKLENİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'de Meclis'te yemin edecek. 15.00'de Anıtkabir'e çıkılacak. Atlı birliklerle Anıtkabir'den Külliye'ye geçilecek. 17.30'da Külliye'de tören yapılacak. Saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde Türk dünyasından devlet başkanlarıyla yemek yiyecek. Saat 22.00'de Çankaya Köşkü'nde kabine açıklanacak.