Adana’da motosiklet fabrikasında yangın: Büyük çaplı hasar meydana geldi

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet montaj ve üretim fabrikasında çıktı.



Üretim tesisindeki bir makinenin henüz bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, hızla büyüdü.

Çalışanların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

