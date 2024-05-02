Adana’da motosiklet fabrikasında yangın: Büyük çaplı hasar meydana geldi

Adana’da Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında çıkan yangın fabrikanın tamamını sardı. Yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi.

Adana’da motosiklet fabrikasında yangın: Büyük çaplı hasar meydana geldi

, dün saat 20.00 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet montaj ve üretim fabrikasında çıktı.

Üretim tesisindeki bir makinenin henüz bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, hızla büyüdü.

Çalışanların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana’da motosiklet fabrikasında yangın: Büyük çaplı hasar meydana geldi - 1

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda TOMA ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de destek verdi.

Adana’da motosiklet fabrikasında yangın: Büyük çaplı hasar meydana geldi - 2

YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın sırasında depoda bulunan motosiklet ve elektrikli araçların alevlerden kurtarılması için büyük çaba sarf edildi.

Adana’da motosiklet fabrikasında yangın: Büyük çaplı hasar meydana geldi - 3

Kurtarılan yüzlerce araç güvenli bölgelere taşınırken, fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

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