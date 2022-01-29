Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli ve önceki görevleri

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni TÜİK Başkanı olarak atanan Erhan Çetinkaya, 1981 yılında Malatya'da doğşmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamlayan Çetinkaya, üniversitesi eğtimini de Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

2004 yılında mezun olduğu Bilent Üniversitesi'nden sonra 2004-2005 yıllarında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalışmıştır. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışan Erhan Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

İsviçre'de bulunan Basel Committee on Banking Supervision bünyesindeki çalışma gurplarında Türkiye'yi temsil eden Erhan Çetinkaya, CFA (Certified Financial Analyst) ve FRM (Financial Risk Manager) sertifiklarının da sahibi oldu. Ardından 2017 yılından 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş'de Operasyon Sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

20 Aralık 2019'da BDDK Başkan Yardımcısı olarak atandı.

29 Ocak 2022 tarihli Resmi Kararı'yla da Türkiye İstatik Kurumu (TÜİK) Başkanı olarak atanmıştır.