Yerel seçimde dikkat çekici isim benzerliği: AK Parti adayı ile CHP’nin adayının ismi aynı

Yerel seçim yaklaşıyor, adayların saha çalışmaları sürüyor. Artvin’in Hopa ilçesinde de adaylar seçim kampanyalarına devam ediyor. Ancak Hopa’da ilginç bir durum söz konusu… Hopa’da AK Parti’nin belediye başkan adayı Ati Utku Cihan oldu. İlçede CHP’nin adayı ise Utku Cihan. Akraba olan iki adayın isim benzerliği, sosyal medya paylaşımlarına da konu oldu.

Yerel seçimde dikkat çekici isim benzerliği: AK Parti adayı ile CHP’nin adayının ismi aynı

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31 Mart 2024 yerel seçimlerine 49 gün kala, siyasi partilerin belediye başkan adayı belirleme ve tanıtım çalışmaları hız kazandı.

’de CHP, geçen ay il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sundu.

CHP, Hopa ilçesinin belediye başkan adaylığına Utku Cihan’ı gösterdi.

AK Parti’nin bugün Artvin'de gerçekleştirdiği aday tanıtım töreninde de belediye başkan adayları açıklandı.

AK Parti’nin Hopa belediye başkan adayının Ati Utku Cihan olduğu duyuruldu.

Yerel seçimde dikkat çekici isim benzerliği: AK Parti adayı ile CHP’nin adayının ismi aynı - 1

SOSYAL MEDYADA BİRBİRLERİNE BAŞARI DİLEDİLER

CHP ve AK Parti’nin Hopa belediye başkan adaylarının isim benzerliği ise dikkat çekti. Hopa'da seçimlerde yarışacak olan iki adayın akraba oldukları öğrenildi.

İlçede sosyal medya kullanıcıları, seçim çalışmalarını sürdüren adaylara başarı dileklerinde bulunan paylaşımlarda da bulundu.

2019'daki yerel seçimlerde CHP’den Taner Ekmekçi, Hopa Belediye başkanı olmuştu.

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