Yerel seçimde dikkat çekici isim benzerliği: AK Parti adayı ile CHP’nin adayının ismi aynı

SOSYAL MEDYADA BİRBİRLERİNE BAŞARI DİLEDİLER



CHP ve AK Parti’nin Hopa belediye başkan adaylarının isim benzerliği ise dikkat çekti. Hopa'da seçimlerde yarışacak olan iki adayın akraba oldukları öğrenildi.



İlçede sosyal medya kullanıcıları, seçim çalışmalarını sürdüren adaylara başarı dileklerinde bulunan paylaşımlarda da bulundu.



2019'daki yerel seçimlerde CHP’den Taner Ekmekçi, Hopa Belediye başkanı olmuştu.