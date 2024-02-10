Yerel seçimde dikkat çekici isim benzerliği: AK Parti adayı ile CHP’nin adayının ismi aynı

31 Mart 2024 yerel seçimlerine 49 gün kala, siyasi partilerin belediye başkan adayı belirleme ve tanıtım çalışmaları hız kazandı.
Artvin’de CHP, geçen ay il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sundu.
CHP, Hopa ilçesinin belediye başkan adaylığına Utku Cihan’ı gösterdi.
AK Parti’nin bugün Artvin'de gerçekleştirdiği aday tanıtım töreninde de belediye başkan adayları açıklandı.
AK Parti’nin Hopa belediye başkan adayının Ati Utku Cihan olduğu duyuruldu.
SOSYAL MEDYADA BİRBİRLERİNE BAŞARI DİLEDİLER
CHP ve AK Parti’nin Hopa belediye başkan adaylarının isim benzerliği ise dikkat çekti. Hopa'da seçimlerde yarışacak olan iki adayın akraba oldukları öğrenildi.
İlçede sosyal medya kullanıcıları, seçim çalışmalarını sürdüren adaylara başarı dileklerinde bulunan paylaşımlarda da bulundu.
2019'daki yerel seçimlerde CHP’den Taner Ekmekçi, Hopa Belediye başkanı olmuştu.
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