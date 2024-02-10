Yerel seçime 49 gün kaldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mitingini Zonguldak’ta yaptı: “En önemli hedef enerjide tam bağımsızlık”

"GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM 35 BİN VARİLİ GEÇTİ"



Şunu çok açık ifade etmek isterim. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye’nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri, azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz. Karadeniz doğalgazının ardından şimdi de Gabar’da bulduğumuz petrol, bu atılımlardan biriydi. Hatırlarsanız, muhalefet cenahı bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Gabar’daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle; 35 bin varili geçti. Günlük miktarın 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz.



“KİRLİ PLANLARA GEÇİT VERMEDİK”



Türk siyasi tarihine birer kara leke olarak geçen pazarlıklara imza attılar. Seçim kazanmak uğruna, devletin bakanlıklarını, kurumlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanları oldular. Bu kirli planlara sizinle birlikte geçit vermedik. Zonguldak, milletin adamına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı. Bu muhteşem sonuçtan dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum.



“MADENCİLER SEFERBER OLDULAR”



Zonguldak sadece milli iredenin değil, milli dayanışmanın da sembol şehri. Bunu 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. Bu büyük afette 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Zonguldaklı madencilerimiz var ya, şu sari bereliler varya… Enkazların altından o depremdeki vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular.



"ONLAR ŞOV YAPAR, BİZ ESERLERİMİZLE KONUŞURUZ"



İnsanın aynası iştir. Bizim de aynamız işimizdir, eserlerimizdir. Biz milletine verdiği sözüne sadık olan bir hükümetiz. Biz bu millete hizmet için varız. Bizi, CHP’nin başını çektiği muhalefetten ayıran temel vasfımız işte budur. Onlar şov ve reklam yaparlar. Biz ise eserlerimizle konuşuruz. Fikri takip yapıp yerine getirdiğimiz sözlerin çetelesini tutmak, bizim için iftihar vesilesidir. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 2 bin işçi alacağımız sözünü vermiştik. Zonguldak için bin 500, Bartın için 400, Karabük için 100 olmak üzere toplam 2 bin işçimiz için resmi süreci eylül ayının ortasında başlattık. Eğitimlerini tamamlayan işçi kardeşlerimiz, işbaşı yapıyor.



"31 MART SEÇİMLERİ ÇOK ÇOK ÖNEMLİ"



Hizmetlerin katlanarak devamı için 31 Mart seçimleri, çok çok önemli. Bugün sizinle burada önemli bir ahitleşmeyi yapmak istiyorum. Belediye başkanımız Dr. Ömer Selim Alan kardeşimizin, Zonguldak’ı nereden nereye getirdiğini hepimiz görüyoruz. Her alanda Zonguldak’ın marka değerini yükseltti, şehrimizin çehresini değiştirdik. Kardeşlerim, kardeşiniz bu ülkenin cumhurbaşkanı… Bilesiniz ki buranın belediye başkanı, cumhurbaşkanının eli üzerinde olduğu sürece Zonguldak çok daha farklı yere gelecektir. İnşallah, 31 Mart’tan sonra bu hizmetlere yenilerini ekleyeceğiz. Zonguldak’ın tercihinin yine AK Parti’den yana olacağından şüphe duymuyorum."

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