Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine silahlı saldırı

Burdur'un Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

Salda Gölü'nün tahrip edilmesini önlemek için verdiği mücadele ile tanınan Mümtaz Şenel, geçen hafta da göle giren iş makinelerinin fotoğraflarını paylaşmıştı.

VALİLİK: 2 KİŞİ GÖZALTINDA



Valilik'ten yapılan açıklamada, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan belediye başkanı ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, güvenlik güçleri asli failin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı.