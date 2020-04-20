Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine silahlı saldırı

Burdur'da CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, asli failin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı - DHA 20.04.2020 - 11:24

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Burdur'un Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

Salda Gölü'nün tahrip edilmesini önlemek için verdiği mücadele ile tanınan Mümtaz Şenel, geçen hafta da göle giren iş makinelerinin fotoğraflarını paylaşmıştı.

VALİLİK: 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Valilik'ten yapılan açıklamada, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan belediye başkanı ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, güvenlik güçleri asli failin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı.

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