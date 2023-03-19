Yıkılan binalar için 2 gözaltı daha

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.

Yıkılan binalar için 2 gözaltı daha

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde bazı binaların yıkılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma kapsamında, Nurdağı ilçesinde yıkılan binalara ilişkin aranan 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar 284 kişi tutuklandı.

Deprem soruşturmalarında 284 kişi tutuklandı
Deprem soruşturmalarında 284 kişi tutuklandı Haberi Görüntüle

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