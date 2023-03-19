Yıkılan binalar için 2 gözaltı daha

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde bazı binaların yıkılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.



Çalışma kapsamında, Nurdağı ilçesinde yıkılan binalara ilişkin aranan 2 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar 284 kişi tutuklandı.

Deprem soruşturmalarında 284 kişi tutuklandı Haberi Görüntüle