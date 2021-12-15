Yılbaşı öncesi 'Zehir' operasyonu: 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Emniyet'in yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Haberler - İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı 15.12.2021 - 09:31

Yılbaşı öncesi 'Zehir' operasyonu: 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Yılbaşı yaklaştıkça sahte içki ölümleri de artıyor. Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul ve Antalya'nın ardından Erzincan'da da bir kişi hayatını kaybetti. Metil alkol zehirlenmesi kaynaklı ölümler 12'ye yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti.

81 İLDE OPERASYON

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde "Zehir" operasyonu başlattı.

60 GÖZALTI KARARI

Operasyon kapsamında yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldı, 31 bin 343 litre sahte/kaçak içki, 5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ile 61 şişe alkol aroması ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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