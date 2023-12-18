Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

2023 yılının son günlerinde yılbaşı tatiliyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Şehir içi veya dışı tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, yılbaşı tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini merak ediyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

2023 yılının son günleri yaşanırken, vatandaşlar 2024 yılı hazırlıklarına başladı. 31 Aralık Pazar gününü 1 Ocak Pazartesiye bağlayan gece tüm dünyada renkli kutlamalarla geçecek. 

Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? - 1

YENİ YILIN İLK GÜNÜ PAZARTESİYE DENK GELİYOR

Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 30 Aralık ve 31 Aralık tarihi tatil olarak kabul edilmiyor.

Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? - 2

TATİLİ ÜÇ GÜN SÜRECEK

Yeni yılın ilk gününün pazartesiye denk gelmesiyle cumartesi, pazar ve pazartesi şeklinde 3 günlük tatil imkanı doğdu. 

 

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