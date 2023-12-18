Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

YENİ YILIN İLK GÜNÜ PAZARTESİYE DENK GELİYOR

Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 30 Aralık ve 31 Aralık tarihi tatil olarak kabul edilmiyor.