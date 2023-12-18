Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

2023 yılının son günleri yaşanırken, vatandaşlar 2024 yılı hazırlıklarına başladı. 31 Aralık Pazar gününü 1 Ocak Pazartesiye bağlayan gece tüm dünyada renkli kutlamalarla geçecek.
YENİ YILIN İLK GÜNÜ PAZARTESİYE DENK GELİYOR
Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 30 Aralık ve 31 Aralık tarihi tatil olarak kabul edilmiyor.
YENİ YIL TATİLİ ÜÇ GÜN SÜRECEK
Yeni yılın ilk gününün pazartesiye denk gelmesiyle cumartesi, pazar ve pazartesi şeklinde 3 günlük tatil imkanı doğdu.
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