Yolda yürürken kalp krizi geçirip öldü

Niğde'de merkez Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi'nde sabah saatlerinde eşi ile birlikte yürüyen Ali Haki Akcıl (83), bir anda fenalaşarak yere düştü.

Yaşlı adamın eşi ve vatandaşlar, durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Akcıl, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Haki Akcıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.