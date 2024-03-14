imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Yolda yürürken kalp krizi geçirip öldü

Niğde'de eşi ile caddede yürürken kalp krizi geçirip yere yığılan 83 yaşındaki Ali Haki Akcıl hayatını kaybetti.

Yolda yürürken kalp krizi geçirip öldü

'de merkez Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi'nde sabah saatlerinde eşi ile birlikte yürüyen Ali Haki Akcıl (83), bir anda fenalaşarak yere düştü.

Yaşlı adamın eşi ve vatandaşlar, durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Akcıl, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Haki Akcıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...