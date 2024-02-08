Yolu kapanan köyde mahsur kaldı: Ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Ardahan’da son yılların en şiddetli kışı yaşanırken elektrik direkleri de zarar gördü.

Ardahan merkeze bağlı Çağlayık köyünde elektrik direklerinin yıkılmasından kaynaklı evdeki oksijen makinasına elektrik gitmediği için rahatsızlanan KOAH hastası Yunus Yılmaz’ın yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Sağlık ekipleri, kar ve tipiden kapanan köy yolunu araçla aşamadığı için hastanın olduğu yere yürümek zorunda kaldı. Hastaya ulaşan sağlık ekipleri, burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastayı sedyeye koydu. Sağlıkçılar zorlu yolda hastayı sedyeyle taşıyarak ambulansa yetiştirdi.

Yılmaz, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.