Yozgat Belediyesi'nde 'zimmet' operasyonu: 7 gözaltı

Yozgat Belediyesi'nde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince yapılan inceleme sonucu 7 personel, "zimmet" suçu iddiasıyla gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 01.06.2020 - 12:14

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Yozgat Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince inceleme yapıldı. 

Müfettişlerce tutulan raporlar, Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.

7 ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

Savcılık incelemesinin ardından 7 çalışan hakkında "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verildi. 

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 7 zanlı gözaltına alındı.

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