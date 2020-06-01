Yozgat Belediyesi'nde 'zimmet' operasyonu: 7 gözaltı

Anadolu Ajansı 01.06.2020 - 12:14
Yozgat Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince inceleme yapıldı.
Müfettişlerce tutulan raporlar, Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
7 ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI
Savcılık incelemesinin ardından 7 çalışan hakkında "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 7 zanlı gözaltına alındı.