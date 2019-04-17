Yerel seçimleirn üzerinden 17 gün geçti ve İstanbul için tartışmalar sürüyor.

Hürriyet gazetesinden Rifat Başaran'ın, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesi yönünde karar vermesi halinde CHP'nin takınacağı tutumla ilgili haberinde, parti yönetiminde değişik alternatiflerin gözden geçirildiği bilgisi yer aldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Binali Yıldırım'ın İstanbul'daki seçimle ilgili 'murdar oldu' sözlerini kurmaylarıyla değerlendirdiği belirtildi.

İktidarın seçimin tekrar edilmesi yönündeki ısrarının hukuki bir dayanağının olmadığı savunulurken, bu ısrarın sürmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı seçiminin de yeniden tartışmaya açılabileceği ifade edildi.

Bu noktada hangi argümanların kullanılacağı konuşuldu. Şaibeler olduğu öne sürülürken, "Büyükçekmece'de seçmenlerle ilgili itirazlar var, bunun için seçimin yenilenmesi talep ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde sahte seçmen yazılımı, adayımıza verilen oyların geçersiz sayılması, kamu kaynaklarının kullanılması gibi masaya konulacak birçom tartışmalı konu var. Bu konulardan bazıları tarafımızca belgelendi. Hadi gel Cumhurbaşkanlığı seçimini de tekrar edelim" denildi.

Görüşmede Maltepe'deki sayıma itiraz da ele alınırken, "Geçersiz oylara sandık başında itiraz edilir. Kendi sandık görevlileir bile oyu geçersiz saymış ve tutanak tutmamış. Sandık başında itiraz etmedikleir geçersiz oylar delilsiz olarak, yapılan baskı sonucu geçerli sayılmaya başlandı. Oylarda yaşanan değişim bundan kaynaklanıyor" denildi.