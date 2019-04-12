Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP'nin, Siirt'in Eruh ilçesindeki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin itirazının reddine karar verdi.
Kurul, HDP'nin, Siirt'in Eruh ilçesindeki seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü. YSK, HDP'nin itirazının reddine hükmetti.
Seçimlerde, Eruh Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Cevher Çiftçi kazanmıştı.
YSK'dan Eruh kararı
Anadolu AjansıTürkiye
Siirt'in Eruh ilçesinde HDP'nin 800 seçmenin usulsüz kaydedildiği iddiasıyla yaptığı seçim iptal talebi, YSK tarafından reddedildi.
Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP'nin, Siirt'in Eruh ilçesindeki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin itirazının reddine karar verdi.