Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak

Son dakika haberi! Yüksek Askeri Şura toplanıyor.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda general, amiral ve albayların terfi, emeklilik ve atama dosyaları ele alınacak.



Toplantı 1 gün sürecek. Şura'da alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.



Bu yıl TSK'nın komuta kademesinde bir değişiklik beklenmiyor.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in hem yaş haddi hem de görev süresi dolmadığı için mevcut görevine devam etmesi bekleniyor.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Orgeneral Ümit Dündar kuvvet komutanlığındaki 2 yıllık görev süresini dolduruyor.



Ancak henüz yaş haddini doldurmayan Ümit Dündar'ın görev süresinin bir yıl uzatılabileceği belirtiliyor.



Kara Kuvvetlerinde 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak’ın görev süreleri geçen yıl uzatılmıştı.



Ayrıca, rütbedeki dördüncü yıllarını dolduran Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı

ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş orgenerallik sırasında bekliyor.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Orgeneral Hasan Küçükakyüz kuvvet komutanlığında 3. yılını dolduruyor.



Geçen yıl görev süresi uzatılan Orgeneral Küçükakyüz'ün bir yıl daha göreve devam edebileceği konuşuluyor.



Küçükakyüz'ün görev süresi uzamadığı taktirde Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgenerallik sırasında bekliyor.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda da kuvvet komutanı Oramiral Adnan Özbal 3'üncü yılını dolduruyor.



Özbal'ın görev süresinin de bir yıl uzatılabileceği belirtiliyor. Bu kuvvette de Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun oramirallik sırasında.

