Yurt genelindeki "Mercek-14" operasyonu: 852 silah ele geçirildi, 966 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve emniyet müdürlükleri tarafından 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişi ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-14" operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, operasyonlarda 644'ü ruhsatsız tabanca, 56'sı kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12'si uzun namlulu tüfek ve 140'ı ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 852 silah ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, İstanbul'da 162 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini, 151 şüphelinin gözaltına alındığını; Adana'da 54 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini, 57 şüphelinin gözaltına alındığını; İzmir'de 37 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildiğini, 50 şüphelinin gözaltına alındığını; Antalya'da 33 tabanca ve 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini, 22 şüphelinin gözaltına alındığını; Ordu'da da 33 tabanca ve 41 av tüfeği ele geçirildiğini, 91 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

