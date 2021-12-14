Yurtta fenalaşan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Bilecik’te kaldığı yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 14.12.2021 - 06:19

Yurtta fenalaşan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde hizmet veren Halime Hatun KYK Kız Yurdu'nda kalan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu yurtta fenalaştı. Yere düşen genç kıza ilk müdahaleyi yurtta kalan paramedik öğrencileri yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Meltem Berberoğlu’nun midesine kelepçe taktırdığı iddia edildi. Berberoğlu’nun Sakarya’nın Karasu ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, ölüm haberini alan arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

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