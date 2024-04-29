"Yürüyen Adam" lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan canlı yayın yaparken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kayseri'de oturan Neşet Turan, İstanbul'a gitmek için 2 arkadaşıyla birlikte 8 gün önce yürüyerek yola çıktı. Güzergah üzerinde konaklayarak yollarına devam eden Neşet Turan, bugün saat 20.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarına geldiğinde, yolda kenarında yürürken bir taraftan da sosyal medyada canlı yayın yapmaya başladı.

Yol kenarında yürüyüp, bir yandan da sosyal medyadan canlı yayın yapan Turan'a, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



