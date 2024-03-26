Yusufeli Viyadüğü Nisan'da açılıyor

Yusufeli köprüsünün 685 metre uzunluğunda, 147 metre ayak yüksekliğinde kendi sınıfında önemli köprülerden birisi olduğunun altını çizen Uraloğlu, “İnşallah önümüzdeki ay içerisinde bu köprüyü bitirerek biz hizmete açmış olacağız. Yusufeli hizmetine vermiş olacağız. Yusufeli’nde Boğaz Köprüsünü anımsatan duruşuyla çok güzel bir manzara olacak.” dedi.



"YUSUFELİ ÇOK DAHA YAŞANIR, ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK"



Yusufeli ve Artvin’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Uraloğlu, Karadeniz’in zorlu coğrafyasında ulaşımı kolaylaştıracak adımların teker teker atıldığını söyledi. Yusufeli’nin bu anlamda gerekli özveride bulunduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Yusufeli’ne yakışır güzel yaşam merkezleri yaptık. Ufak tefek eksikleri var, bizler de bu eksikleri tamamlamak adına Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buraya geldik. Bize düşen ne varsa yapacağız, inşallah Yusufeli çok daha yaşanır, çok daha güzel bir şehir olma yolunda adımlar atacak.” dedi.



"İSMİNİ ARTVİNLİ KARDEŞLERİM VERECEK"



31 Mart seçimleri sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yerel yönetimin ortak çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Uraloğlu, “1 Nisan'dan itibaren daha güzel işler yapma noktasında gayret edeceğiz. Ama bu sefer yüksek bir oy oranıyla almak istiyoruz. O anlamda sizlerin desteğini bekliyoruz.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, viyadüğün isminin ne olacağı ile ilgili bir soru karşısında da, “İsminin ne olacağına Artvinli kardeşlerimiz karar verecek” ifadesini kullandı.

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